Nevşin Mengü'den eleştiriye küfürle karşılık! "S... git demek istiyorum"

'İfade özgürlüğü' adı altında her tarafa hakaretler savuran isimlerin maskesi teker teker düşüyor.
Her fırsatta "Basın ve ifade özgürlüğü kısıtlanıyor" iddiasında bulunan CHP yandaşı Gazeteci Nevşin Mengü kendisine yapılan eleştiri karşısında ağızını bozdu.
ELEŞTİRİYE KÜFÜRLE KARŞILIK
YouTube üzerinden yayın yapan Mengü, Alper Şentük isimli takipçisinin "kim onu fonlarsa ona döner" şeklindeki bir yorumuna küfürle yanıt verdi.
Mengü, "S... git demek istiyorum. Memlekette hıyar çok ama hıyar olma hakkı da var." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
"S... GİT YA HIYARA BAK"
Mengü'nün skandal sözleri şu şekilde:
"Alper Şentürk'ü tokatlayacağım ya. Sen bi S... git demek istiyorum. Bu Alper Şentürk'e sen altına beze doldururken ben bu işi yapıyordum. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok. Elbette hıyar olma hakkı da var. Yani hıyarlık yapabilirsin Alper ama. Böyle artist artist konuşmayacaksın. Hayat adamı bozar. Biri gelir seni böyle bozar anladın mı? Artistlik yaparken 2 kere düşüneceksin. Böyle bir şey bilmez yarı cahiller... Yok öyledir yok böyledir sen kimsin ya?"