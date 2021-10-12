Nevşin Mengü'den eleştiriye küfürle karşılık! "S... git demek istiyorum"

"S... GİT YA HIYARA BAK"

Mengü'nün skandal sözleri şu şekilde:

"Alper Şentürk'ü tokatlayacağım ya. Sen bi S... git demek istiyorum. Bu Alper Şentürk'e sen altına beze doldururken ben bu işi yapıyordum. Hıyara bak. Memlekette hıyar çok. Elbette hıyar olma hakkı da var. Yani hıyarlık yapabilirsin Alper ama. Böyle artist artist konuşmayacaksın. Hayat adamı bozar. Biri gelir seni böyle bozar anladın mı? Artistlik yaparken 2 kere düşüneceksin. Böyle bir şey bilmez yarı cahiller... Yok öyledir yok böyledir sen kimsin ya?"