Süper Loto 40 milyon TL'lik büyük ikramiye kime çıktı? 12 Ekim Süper loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper loto sonuçları 12 Ekim 2021 Salı günü akşam saatleri itibariyle yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Piyango Çekiliş takvimine göre Süper loto çekilişleri haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın ilk 1. çekilişi de bu akşam yapılacak. Tam 40 milyon TL'yi kazandıran numaralar canlı yayında çekilecek. Şanlı numaralar merak ediliyor. Peki 12 Ekim Süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper loto 40 milyon TL'lik büyük ikramiye kime çıktı?
12 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli oldu. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftaki ilk çekiliş bu akşam yapıldı.
Şanslı numaralar aşağıdaki gibidir;
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.