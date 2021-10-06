İBB Sözcüsü Murat Ongun’un TÜGVA yalanı ortaya çıktı!

"YALAN DEĞİL HAKİKAT KAZANACAK"

Atilla açıklamasında, "CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır Murat Ongun'dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA'dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak." ifadelerini kullandı.