İBB Sözcüsü Murat Ongun’un TÜGVA yalanı ortaya çıktı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.
İBB zabıtasının hukuksuz şekilde bastığı TÜGVA binasında 1 polis memuru yaralandı eşyalar adeta gasbedilir şekilde dışarıya taşındı.
ONGUN HUKUKSUZLUĞA KILIF ARADI
Hukuksuzluğu ve İşgali savunan İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden manipülasyona girişti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ongun çeşitli fotoğraflar paylaşarak, "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi'ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. "Büyükada'da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz" diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB'yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız." iddiasında bulundu.
FOTOĞRAFLAR ESKİ ÇIKTI
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise Ongun'un algı oyununu bozdu. Atilla paylaşılan fotoğrafların 2016 yılına ait olduğunu gösteren görüntüleri paylaşarak TÜGVA'nın o alanı 2018'de kiraladığını söyledi.