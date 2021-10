TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz

Eminoğlu, Kaftancıoğlu'nun, TÜGVA ve İBB arasındaki idari bir konuyu siyasallaştırdığını ve CHP teşkilatlarını ilçe gençlik merkezinin önüne toplanmaya davet ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darbetti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz? Dün zabıtanız, bugün partilileriniz kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu, geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz. CHP İl Başkanı, TÜGVA'nın neyinden rahatsız? Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirmesinden mi? On binlerce gencimize Kur'an ve siyer eğitimi vermesinden mi? On binlerce gencimizin bilim insanı olarak yetiştirilmesinden mi? TEKNOFEST'te Türkiye birincisi çıkarmasından mı rahatsız? Canan Kaftancıoğlu, neden rahatsızsınız ve neden sürekli yalan söylüyor, insanları provoke ediyorsunuz."