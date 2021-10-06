TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz

Eminoğlu, Büyükada iskelesinde yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasına işaret ederek, tüm kullandığı ifadelerin asılsız olduğunu söyledi.

Buradaki gençlerin gasbedilmiş binalarını korumak için içeride bulunduklarını belirten Eminoğlu, "Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.

"EŞYALAR TAM ANLAMIYLA GASBEDİLMİŞTİR"

TÜGVA olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını kaydeden Eminoğlu, şöyle devam etti:

"2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz, hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir."

TÜGVA'yı "gençlik yapılanması" olarak tanımlayan Eminoğlu, vakfın davasının, kavgasının ve sevdasının Türkiye olduğunu ifade etti.