TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na tepki: Beceriksizliğinizi gençlere saldırarak örtemezsiniz

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkıştı.
İBB zabıtasının hukuksuz şekilde adeta baskın yaptığı TÜGVA binasında 1 polis memuru da yaralandı.
İşgali haklı göstermeye çalışan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tahliyeye ilişkin mahkeme kararı olduğunu iddia ederek yaptıkları işgali savunmaya kalktı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na sert yanıt geldi.
Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) vakfın Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliye edilmek istenmesine ilişkin, "2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür." dedi.
Kira sözleşmesi
Eminoğlu, Büyükada iskelesinde yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasına işaret ederek, tüm kullandığı ifadelerin asılsız olduğunu söyledi.
Buradaki gençlerin gasbedilmiş binalarını korumak için içeride bulunduklarını belirten Eminoğlu, "Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır." ifadesini kullandı.
"EŞYALAR TAM ANLAMIYLA GASBEDİLMİŞTİR"
TÜGVA olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını kaydeden Eminoğlu, şöyle devam etti:
"2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz, hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir."
TÜGVA'yı "gençlik yapılanması" olarak tanımlayan Eminoğlu, vakfın davasının, kavgasının ve sevdasının Türkiye olduğunu ifade etti.