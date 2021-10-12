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    • Güncel
    • 12.10.2021 16:42
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    • 12.10.2021 16:52
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    Son dakika! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin adını anmadan Türkiye'ye taziye bildirdi

    Gelen son dakika haberine göre ABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu.

    ABD’den Türkiye’ye skandal taziye mesajı

    Son dakika haberi... ABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu.

    NE OLMUŞTU?

    Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Mare'de devriye yapan zırhlı araca Tel Rıfat Bölgesi'ni işgal eden PKK/PYD bölücü terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit olmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika! ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin adını anmadan Türkiye'ye taziye bildirdi
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