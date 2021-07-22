CHP'li Adalar Belediyesi'nden skandal hareket! Kınalı ve Burgaz Ada’da kurban kesmek yasak! Çöplük kesim alanı olarak gösterildi

Müslümanların kurban vazifesini yerine getirdiği şu günlerde maalesef Adalar'da kurban kesimi yapılamıyor. CHP'li belediye Burgaz Ada ve Kınalı Ada'da kurban kesimini yasakladı sadece kurban kesimi Büyük Ada'da yapılabiliyor. Büyükada'da yapılan yerse maalesef yetersiz.