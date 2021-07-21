CHP'li İBB’den Adalar'da kaçak mezarlık rezaleti! Vatandaş isyanda: Ölüye bile eziyet çektiriliyor

MEZARLIKLARDA YER KALMADI

Her geçen gün aldığı göç nedeniyle nüfus artışının yaşandığı Büyükada'nın Tepeköy mevkiinde iki adet Müslüman mezarlığı bulunuyor. Ancak yoğun defin işlemleri nedeniyle iki mezarlıkta da tek bir cenazelik bile yer kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm başvurulara rağmen yaklaşık bir yıldır Büyükada'da yeni bir mezarlık alanı tahsisini gerçekleştiremedi. Adalar Belediyesi de yaşanılan sorun karşısında vurdum duymaz davrandı. İBB ise sorunun çözümünü cenazelerin Büyükada'dan Burgazada başta olmak üzere ana karada bulunan başka mezarlıklara taşımakla buldu. Ancak bu duruma Büyükada sakinleri tepki gösterdi.