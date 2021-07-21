CHP'li İBB’den Adalar'da kaçak mezarlık rezaleti! Vatandaş isyanda: Ölüye bile eziyet çektiriliyor

Adalar'da mezarlık kaosu yaşanıyor. Büyükada'da Müslüman mezarlığında yer kalmaması nedeniyle cenazeler Burgazada olmak üzere başka mezarlıklara defin edilmek isteniliyor. Büyükada sakinleri, sorunu çözecek bir makam bulamamaktan şikayet ediyorlar. Gelen tepkiler üzerine İBB ise çözümü "kaçak" mezarlık alanı açmakla buldu.
MEZARLIKLARDA YER KALMADI
Her geçen gün aldığı göç nedeniyle nüfus artışının yaşandığı Büyükada'nın Tepeköy mevkiinde iki adet Müslüman mezarlığı bulunuyor. Ancak yoğun defin işlemleri nedeniyle iki mezarlıkta da tek bir cenazelik bile yer kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm başvurulara rağmen yaklaşık bir yıldır Büyükada'da yeni bir mezarlık alanı tahsisini gerçekleştiremedi. Adalar Belediyesi de yaşanılan sorun karşısında vurdum duymaz davrandı. İBB ise sorunun çözümünü cenazelerin Büyükada'dan Burgazada başta olmak üzere ana karada bulunan başka mezarlıklara taşımakla buldu. Ancak bu duruma Büyükada sakinleri tepki gösterdi.
KAÇAK MEZARLIK ALANI
Gelen tepkiler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu kez sorunu "kaçak" mezarlık alanı açmakla bulmak istediler. İBB bünyesinde bulunan Anadolu Yakası Mezarlıklar müdürlüğüne mevcut mezarlığın devamında bulunan ve sınırları dışındaki ormanlık alanının mezarlık yeri olarak kullanılmasını istedi. Bunun üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanı içine defin işlemlerini gerçekleştirmek üzere çok sayıda mezar yeri kazarak hazır hale getirdi.