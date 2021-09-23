İBB'den tartışma yaratan yasak! 5 Ekim'de başlıyor! Adalar halkı tepkili

"BENİ BİR ADALI OLARAK YANLIŞ BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ben akülü araçların kaldırılması istemeyen bir başka ada sakini Nuri Yürek ise "Büyükada'da Tepeköy denilen bir yer var. Adanın tepe noktası burası orada oturan yaşlılar nasıl inecekler. UKOME bizi göz ardı etmiş durumda. Önümüzde kar, kış, yağmur var. Kronik hastalığı olanlar, o yokuşu nasıl inip çıkacak? Bizi toplu taşıma aracına yönlendiriyorlar. Bu pandemi döneminde toplu taşımada hastalık taşıma riski fazla. Beni bir adalı olarak yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Az önce emniyet müdürlüğüne gittim. Gerekli raporlarımı sundum. Şimdi incelemeler sonrası çıkacak kararı bekleyeceğim. Olumsuz bir karar çıkarsa Tepeköy'den nasıl inip çıkacağım? Ben kalp rahatsızlığı olan bir insanım" diye konuştu.

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ENGELLİLER İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ARAÇLAR YÖNERGE KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAK

Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda Adalar ilçesinde; bireysel elektrikli araç kullanmak isteyen kişilerde için ise bazı şartlar aranıyor. Bunlar, Adalar'da ikamet ediyor olmak. (ikincil adres olarak Adalar yazılsa bile kabul edilmeyecek) 66 yaşından gün almak, uygun sürücü belgesine sahip olmak.