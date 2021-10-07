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    Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı! Gündeminde “Ben Başbakanlığa adayım” diyen Akşener de vardı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı. Gündeminde “Ben Başbakanlığa adayım” diyen Meral Akşener de vardı. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde, bu veto vardır. Allah kimseyi bu konuma düşürmesin. Mücadeleyi kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akıbeti işte böyle olur.

    Hayali bir makama talip!

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin yeni yasama yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Şu mesajları paylaştı:

    İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır.

    Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir? Tarih CHP gibi Cumhuriyet'in en eski partisini HDP gibi terör örgütü kuklasının emrine verenlerden hesap soracaktır.

    İYİ Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır.

    İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. Çıkmış 'Geldiğimde orayı öğrenci yurduna dönüştüreceğim' diyor. Aklı erse New York'ta yaptığımız Türkevi'ni yurt yapma kararı olarak açıklayabilir, o da 36 kat.

    Türkiye dünyanın açık ara en fazla öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesidir. Bu yıl ortaya çıkan kargaşanın nedeni, geçtiğimiz yıl ile bu yılki başvuruların üst üste binmesidir. Açıkta kalan öğrencilerimizle ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor.

    PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA ONAY
    Başkan Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Türkiye'nin de anlaşmaya katılacağını duyurduğu Paris İklim Anlaşması, TBMM'de kabul edildi. Anlaşma, sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefliyor.

    YAŞLILARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı'na katıldı. "Yaşlı nüfusa yönelik doğru politikaların belirlenmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, önceliğimiz olmalıdır" açıklaması yaptı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşma yaptı! Gündeminde “Ben Başbakanlığa adayım” diyen Akşener de vardı
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