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    • 06.10.2021 15:12
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    AK Parti'ye bir katılım daha! Rozetini Başkan Erdoğan taktı

    AK Parti'ye bir belediye başkanı daha katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanına rozet taktı.

    Rozetini Başkan Erdoğan taktı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

    Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e rozet taktı. Şahin Demokrat Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin daha güçlü yarınlarının adı, dün olduğu gibi bugün de AK Parti. Milletin Partisi AK Parti büyüyerek yoluna devam ediyor. Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanımız Ahmet Şahin, Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



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