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    • 07.10.2021 05:48
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    Son dakika: TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

    Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İHA
    Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu süresi uzadı

    Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararla, komisyonun görev ve yetkileri 1 ay uzatıldı.

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