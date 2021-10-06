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    • 07.10.2021 01:52
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    İletişim Başkanlığı'ndan "6-8 Ekim Olayları"na ilişkin video: İşte HDP'nin kanlı provokasyonu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "6-8 Ekim Olayları"nın 7. yılı dolayısıyla çarpıcı bir video hazırlandı. Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    HDP’nin kanlı provokasyonu!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "6-8 Ekim Olayları"nın 7. yılı dolayısıyla çarpıcı bir video hazırlandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    TERÖR ÖRGÜTLERİNE İNAT ÇALIŞMAYA DEVAM
    Altun paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.

    YASİN BÖRÜ ANILDI
    HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olayların anlatıldığı videoda, Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isterken katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşı da anıldı.

        Videoda, 6-8 Ekim olayları "HDP'nin kanlı provokasyonu" olarak tanımlanırken, HDP yöneticilerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüne destek veren açıklamalarından da örneklere yer verildi.

        Videonun sonunda şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Cumhuriyeti, 2014'ten bugüne sınırlarımızın ötesinde ve içeride yürüttüğü onlarca başarılı askeri operasyon sonrası büyük darbeler yiyen terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele vermeye devam ediyor. Hakkari'den Edirne'ye kadar vatanın dört bir köşesinde barış ve emniyet içinde yaşamamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."

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        Haberler Güncel İletişim Başkanlığı'ndan "6-8 Ekim Olayları"na ilişkin video: İşte HDP'nin kanlı provokasyonu
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