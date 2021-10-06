Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "6-8 Ekim Olayları"nın 7. yılı dolayısıyla çarpıcı bir video hazırlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE İNAT ÇALIŞMAYA DEVAM
Altun paylaşımında, "Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." mesajına yer verdi.
YASİN BÖRÜ ANILDI
HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği olayların anlatıldığı videoda, Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isterken katledilen Yasin Börü ve 3 arkadaşı da anıldı.