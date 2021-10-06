Videonun sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, 2014'ten bugüne sınırlarımızın ötesinde ve içeride yürüttüğü onlarca başarılı askeri operasyon sonrası büyük darbeler yiyen terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele vermeye devam ediyor. Hakkari'den Edirne'ye kadar vatanın dört bir köşesinde barış ve emniyet içinde yaşamamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz."