ByLock'un lisans sahibi FETÖ'cü David Keynes (Alpaslan Demir), yarın hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Keynes'le ilgili açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.
ABD'den geldiği Türkiye'de 9 Haziran'da tutuklanan Keynes'in İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim karşısına çıkarak savunma yapması bekleniyor.
Keynes''le ilgili hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve örgüt mensuplarının gizli haberleşme için kullandığı ByLock programının özelliklerine değinilerek, sanığın yurt dışında bulunduğu sırada, kendi isteğiyle Türkiye'ye gelmek ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçeyle bildirdiği anlatılıyor.