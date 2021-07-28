ByLock'un sahibi bir bir anlattı: Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi, İsmail Saymaz, teröristbaşı FETO... İtiraflarda yok yok

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes, ifadesinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock'un tamamen FETÖ için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardığını ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve örgüt mensuplarının gizli haberleşme için kullandığı ByLock programının özelliklerine değinildi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen eski astsubay Cihan Arukan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadede şüpheli Keynes ile ilgili, "Lise mezuniyetinden sonra Ankara Polatlı'da bulunan Maltepe Dershanesi yurdunda kaldığı dönemde 1 yıl boyunca kendisiyle, belletmen olarak görev yapan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olarak bildiği Alparslan Demir'in ilgilendiği" beyanında bulunduğu aktarılan iddianamede, bu bilgiler üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüpheli Alpaslan Demir'in Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığına geçtiği, ismini David Keynes olarak değiştirdiği ve çift isimli çifte vatandaş olduğunun tespit edildiği anlatılan iddianamede, bu kişinin avukatı aracılığıyla başsavcılığa, "Türkiye'ye gelerek teslim olmak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlatmak istediğine" yönelik dilekçe sunduğu, 9 Haziran'da ABD'den Türkiye'ye geldiği ve İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Aralık 2020 tarihli yakalama kararına istinaden İstanbul Havalimanı'nda aynı gün saat 10.20 sıralarında gözaltına alındığı belirtildi.
"ÖRGÜTLE İLGİLİ BİLGİLERİ HİKMET ÇETİNKAYA'YA ANLATINCA KARANTİNAYA ALINDI"
Keynes ile ilgili ihbar, beyan, ifade ve teşhis tutanaklarına yer verilen iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma dosyasında 18 Temmuz 2017'de beyanı alınan ve yaklaşık 26 yıl FETÖ yapısı içerisinde aktif olarak bulunduğunu belirten gizli tanık "Karadeniz"in ifadelerine de yer verildi.
İddianamede, gizli tanık Karadeniz, Keynes'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okurken evlerde askeri okullara öğrenci yetiştirmekle görevli olduğunu anlatarak, 1996 yılına kadar Kara Harp Okulu'nda mahrem imamlık yapan sanığın okulunu bitiremeden psikolojik tedavi görmeye başladığı, çektiği sıkıntıların örgütün sözde abilerinden kaynaklandığını söylediğini aktardı.
Gizli Tanık Karadeniz, Keynes'in o dönem örgütü, örgüt içindeki sözde abileri ve askeriyede bildiği isimleri Cumhuriyet gazetesine gidip vermekle tehdit ettiğini anlatarak, sanığın örgüt aleyhine yazdığı yazılarla bilinen gazete yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüştüğü, bildiklerinin bir kısmını aktardığı, Çetinkaya'nın köşesinde bunları yazması üzerine Keynes'in örgüt tarafından "karantinaya alındığı" vurgulandı.
Ahmet Hamdi Parlak ve ismini bilmediği birkaç kişinin Ankara Kurtuluş'taki bir evde Keynes'i sakladığını belirten gizli tanık, 28 Şubat postmodern darbe öncesi olduğu için örgütün tedirgin olduğu ve Keynes'in geniş maddi imkanlar sağlanması sonucunda örgütün normal bir "şakirdi" haline getirildiği kaydedildi.
"GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜRDÜLER, SAKINCALI GÖRDÜKLERİ İÇİN AMERİKA'YA KAÇIRDILAR"
Gizli tanık Karadeniz, Keynes'in bunun üzerine 2000'li yıllarda Amerika'ya gönderildiği, burada David Keynes ismini aldığı, ByLock adıyla bilinen programın patent sahibi olduğunu medyadan öğrendiğini söyledi.
Ankara'daki başka bir soruşturmada müşteki olarak beyanı alınan Mehmet Candan da 15 askeri öğrenciye ilişkin vazife verilen Keynes'in Hikmet Çetinkaya'ya verdiği bilgilerin örgüt içinde travma yaşattığını anlatarak, bir intihar girişiminde de bulunan Keynes'in Murat Ceylan ile birlikte bu mesele için Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin 5. katında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü kaydetti.
Müşteki Candan, Gülen'in Keynes'e araba tahsis edilmesi ve burs verilmesi gibi çözümler üreteceğini söylediği, ancak örgütten başkaları karalama yaptığı için Keynes'e yardım edilmediğini ifade ederek Keynes'in tehditlerine devam etmesi üzerine sakıncalı olduğu düşünülerek Amerika'ya götürüldüğünü tahmin ettiğini vurguladı.