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    • 05.10.2021 12:19
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    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları! Dünya Öğretmenler Günü en kısa güzel mesajları sözleri

    Türkiye'de her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü dünyada 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve son derece özel günde öğretmenlerine, yakınları öğretmen olanlara mesaj atmak isteyen yüz binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları sabahın ilk saatlerinden bu yana çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yazımızda merak edenler için Dünya Öğretmenler Günü en kısa güzel mesajları sözlerini kapsamlı bir şekilde derledik.

    5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları!

    Dünyadaki tüm insanlar için son derece önemli olan Öğretmenler Günü 5 Ekim tarihinde tüm dünyada kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenlerine mesaj atıp yüzünü güldürmek isteyenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Yakınlarınıza, tanıdıklarınıza göndermeniz için Dünya Öğretmenler Günü en kısa güzel mesajları sözlerini derledik. İşte birbirinden güzel mesajlar ve sözler...

    5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!

    Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

    Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.

    Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

    Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

    O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...

        Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Dünya Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

        Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

        Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

        Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

        Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

        Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.
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