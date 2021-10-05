5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları! Dünya Öğretmenler Günü en kısa güzel mesajları sözleri

Dünyadaki tüm insanlar için son derece önemli olan Öğretmenler Günü 5 Ekim tarihinde tüm dünyada kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenlerine mesaj atıp yüzünü güldürmek isteyenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları hakkında arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Yakınlarınıza, tanıdıklarınıza göndermeniz için Dünya Öğretmenler Günü en kısa güzel mesajları sözlerini derledik. İşte birbirinden güzel mesajlar ve sözler...
5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!
Dünyamızın fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dünya Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)
Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu, başarılarınız daim olsun.
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.
Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı, sevgi, eğitim, temizlik, ahlak öğretmeye çalışır. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız. Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)
O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!
Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...