Son dakika: ByLock'un sahibi David Keynes'in teslim olduğu ve tutuklandığı ortaya çıktı

TAKVİM BYLOCK GERÇEKLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, 29 Ekim 2016 tarihli yazısında ByLock'a ve İsmail Saymaz'ın röportajına ilişkin çarpıcı detayları aktarmıştı. İlgili yazı şu şekilde:

HÜRRİYET ve BYLOCK işinden bugün de yürüyelim... Hürriyet dışında kimsenin bir kafa karışıklığı yok ama nedense onlar rahatsız.

Soru sormamak için NEW YORK'a gidenler onlar! Ellerine aldıkları notları manşet yapan onlar!

Rahatsız olanlar yine onlar!

Hiç anlamadım... Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim.

Acele etmeden adım adım gidelim... Ki anlamayanlar da anlasın! Hürriyet, Brooklyn Köprüsü'nün altında DAVID KEYNES ile buluştu. Türk olarak doğan, Amerikalı olarak yoluna devam eden kişinin gerçek ismini, daha doğrusu TÜRKİYE'deki ismini açıklamadı.

Bilmiyordu sanırım!

David'in ALPASLAN DEMİR olduğunu ilk biz yazdık. Zaten inkar da edemediler. Cevap gelmeyince ertesi gün de onların enseden pozunu yayınladıkları ALPASLAN'ın yüzünü gösterdik.

Peki onlara göre David bize göre Alpaslan ne söylemişti HÜRRİYET'e?

Hatırlatalım...

"Bylock'u tasarlayan TİLKİ lakaplı eski ev arkadaşım. 3 ARALIK 2013'te programı APP STORE'a koyabilmek için kredi kartımı istedi. O zamandan beri patenti bende!

BYLOCK, Mart 2014'ten sonra Apple Store ve Google Play adlı online mağazalarda kullanıma açıldı.

Uygulama için ayda 29 DOLAR ödedim...

Altyapısı güçlendirilip sürümü yükseltilemediği için BYLOCK, 7 Eylül 2014'te App Store'dan kaldırıldı... Google Play'de bir yıl kaldı! BYLOCK Google Play'den yaklaşık 500 bin, App Store'dan ise 100 bin kişi tarafından indirildi.

Ancak program, Apple Store ve Google Play'den kaldırıldıktan sonra da farklı internet sitelerinden indirilmeye devam etti..." Tabii HÜRRİYET'in David Keynes'i devam ediyor, durmuyor... "ABD ve Avrupa'da kullanılmadı. Çünkü reklamı yapılmadı..." Hakkında bir ARAMA KARARI, BİR YAKALAMA

EMRİ bulunmadığı halde neden GİZEMLİ FOTOĞRAFLARLA HÜRRİYET'e MANŞET olduğunu anlayamadığım David Keynes sonra şunu söylüyor..

"Ekim 2015 itibariyle GoDaddy adlı server firmasına ücret ödemeyi kestim.

Bu nedenle BYLOCK Ocak 2016 itibariyle kullanımdan çıktı..." Hürriyet'in DAVID'i daha pek çok şey söylüyor! ANKARA SİYASAL'DAN ATILDIĞINI GİZLİYOR. Yüksek lisans için gittiğinden söz ediyor ama okuluyla ilişiğinin kesildiğini unutuyor. İzleri TARKİM HANGARI'na kadar giden bu ismin ensesinden de olsa tanınacağı kesin ve net! O ekip nefes alışverişinden bunu tanır. Ama o ya da HÜRRİYET bunu bildiği halde ENSE FOTOĞRAFIYLA olayı büyüttü! KOD'layıp TÜRK İSMİNİ bile vermedi!

Şimdi gelelim HÜRRİYET'in sormadığı ve bilmediklerine... Burası bence daha önemli...

Öncelikle HÜRRİYET'in şunu bilmesi gerekiyordu! YAZILIMI yapan kim ise yani KOD'lar kimdeyse APP'in sahibi odur! David'in ya da diğer deyişle Alpaslan'ın KREDİ KARTINI VERMİŞ olması bu gerçeği değiştirmez.

Bu APP'i yazanlar istediği yerden programı hizmete sunar David evinde maç izlerken binlerce kişi indirir de ruhu bile duymaz!

Açalım biraz daha...

Kayıtlara girildiğinde bambaşka bir TABLO karşımıza çıkıyor! Önemli nokta burası! TİLKİ 3 ARALIK 2013'te APP STORE'a bu uygulamayı koymak için DAVID'ten kredi kartı istiyor! BÖYLE DİYOR HÜRRİYET'E!

Ama gerçek böyle değil!

BYLOCK'un ilk versiyonu V.1.0 olarak hazırlanıyor. BÜTÜN YENİ ÜRÜNLERDE OLDUĞU gibi bu KOD'la piyasaya sürülüyor. Yani ilk isim V.1.0!

Bu ilk hali David'in söylediğinin tam tersine kendisinden KREDİ KARTI İSTENİLEN tarihten daha önce bir sunucuya yükleniyor.

İzler 6 KASIM 2012'ye çıkıyor!

Yani BYLOCK 2013'ün başında kullanıma hazır! Kim aldı, kim indirdi, bu sayı ne kadardı bilemem! Ama ürün o tarihte hazır!

DEVAM...

Köprü altında HÜRRİYET'le konuşan David Keynes "Bu APP yani bu program geliştirilemedi" diyor!

Diyor ama eksik söylüyor!

Çünkü pek çok yerde göreceğiniz VERSİYON NUMARALARI BYLOCK'ta da görülebiliyor! V.1.0 olarak hizmete giren BYLOCK daha sonra incelendiğinde görülüyor ki V1.1.6 olarak atılım yapıyor! Belki DAVID KEYNES bilmiyor ama biri programı geliştiriyor! Patenti kendisinde olduğu halde bundan haberi yok! Garip!

Bu kadar mı? Değil elbette!

Belli ki; "Değişmeyen tek şey değişimdir" diyen birileri rahat durmuyor...

David Keynes yani Alpaslan Demir bilmese de ya da söylemese de program değişmeye devam ediyor!

Hayata V1.0 ile başlayan sonra V1.1.6 ile yoluna devam eden BYLOCK bir adım daha atıyor ve V1.1.7'ye evriliyor...

GELİŞME yaşanırken ne garip PATENT sahibinin haberi olmuyor. Ya da bunu önemsemiyor. Bilemiyorum...

İlginçlikler bitmiyor tabii...

David Keynes GoDaddy'e EKİM 2015'ten sonra ödeme yapmayı durdurduğunu söylüyor. Ocak 2016'dan sonra kullanıma açık olmadığını belirtiyor...

Peki bu kaldırılan program nereden SERVİS veriyordu?

LETONYA'dan!

BALTİC SERVERS.EU'dan...

Burada önemli gariplikler vardı!

KREDİ KARTINI kullanan David Keynes burada ortada yoktu!

BURAYA ÖDENEN PARA BİRİMİ GİZLİ OLDUĞU GİBİ ÖDEYEN KİŞİ DE ANONİMDİ!

Yani GİZLENEN biri ya da birileriydi!

Parayı verenler kendilerini sakladığı gibi parayı alanların istediği bir e-posta adresi vardı.

Bu zorunluydu!

Verilen e-posta adresi de ANONİMDİ! Yani ortada yine bir kişi yoktu! Gazeteye manşet olanlar LETONYA'da görülmüyordu!

Neden kendisini gizliyordu anlamadım. LETONYA'dan servis verilen adres ise 46.166.164.181'di...

GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜYEN bir sistem vardı.

Keynes bunun neresindeydi bilemiyorum. Çünkü Keynes patent sahibi olmasına rağmen önemli detayları atlıyordu! Ya da haberdar değildi.

Daha da ilginç bir yere gelelim...

Yukarıda VERSİYONLARINI saydığım yani adım adım geliştirilen BYLOCK, David Keynes'in "ÖDEMEYİ KESTİM. DURDURDUM" dediği tarih olan EKİM 2015'ten sonra da gelişimine devam etmiş!

Bu tarihten sonra ortaya V2.0 versiyonu çıkmış! V2.1 ya da daha ileri versiyonları var mı bilemiyorum.

Şimdilik...

Ama V2.0 versiyonu bir sürücüye bağlı değil. Şu anki bulgulara göre GoDaddy ile de ByLock'un bir teması yok! Ama bir el belli ki bu sistemi devam ettirmiş. İyi niyetli baktığımız zaman David'in bundan haberi yok.

Haberi olmadığı için de HÜRRİYET'e konuşuyor.

Konuşuyor ama yanılıyor...

HÜRRİYET de bunları sormadığı için eline verilenleri manşet yapıyor...

Eleştiri gelince de "Bize saldırıyorlar!" diye feryat ediyor ve artık hiç etkisi olmayan BİRİNCİ SAYFADAKİ AÇIKLAMALARA bir yenisini daha ekliyor...

Sanırım bu açıklamaların sonu gelmeyecek.

Bu kafa değişmediği sürece işleri zor!

Benden söylemesi...



NOT: 17/25 Aralık 2013'te bu sistem çok aktif. Kafa karıştırmak için 2014'te bir sis perdesi çekilmiş, V1.1.7 ile iletişim kurulurken iz kaybettirmek için V2.0 çıkartılmış. Bu arada, Google'dan programı indirdiği söylenen 500 bin üye rakamı yalan!

Takipteyiz.