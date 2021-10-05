Son dakika: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ile ilgili flaş gelişme! 89 bin yıl!

'Çiftlik bank' kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. 130 mağdurun yer aldığı iddianamede, Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya'da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan 'Çiftlik bank' kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, çiftlik bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.
"ÇİFTLİK BANK ÜYELERİ GİBİ MAĞDUR OLDUM"
Mehmet Aydın'ın da ifadelerine yer verilen iddianamede, Aydın'ın, "Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetimle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de çiftlik bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.