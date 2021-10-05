Son dakika: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ile ilgili flaş gelişme! 89 bin yıl!





'ÇILGIN TAVUKLAR' OYUNUNDAN BAHSEDİP SİTE KURMAMI İSTEDİ

İddianamede yer verilen tanık E.A.'nın ifadeleri de dikkat çekti. Aker, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını, onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçı olduğunu, Bursa'da olduğunu öğrendiğini ve bu kişiye ulaştığını, kendini Eren olarak tanıtan rap müziği ile uğraşan kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu söyledi. Mehmet'in asıl işinin yazılımcılık olduğunu öğrendiğini, kendisinin de yazılım merakı olduğunu, Mehmet'in bu konuyla ilgilendiğini, kendisi de Rus kaynaklı sitelerden ve o dönemde yaygın oynanan 'Çılgın Tavuklar' oyunundan bahsederek böyle bir site oluşturabilir misin diye sorduğunu, yardımcı olabileceğini söylediğini anlattı. Mehmet Aydın'ın Çiftlik oyununun ilk halini basit bir yazılım olarak gönderdiğini, eksikleri olduğunu, bu eksikleri tamamladığını, önce Mehmet'in "benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini söyledi.