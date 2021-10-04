SON DAKİKA: Düğün magandası gözaltına alındı! Akılalmaz savunma: Heyecanla yaptım

İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında alınan talimatla harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri maganda damadı gözaltına aldı. Gözaltına alınan damat Ersin B:'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Düğünün heyecanıyla havaya kurusıkı ateş ettim" dediği öne sürüldü.
Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.