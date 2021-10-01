Hem Irak’ı hem Suriye’yi kan gölüne çevirdi! Her taşın altından YPG/PKK’nın güçlü destekçisi McGurk çıkıyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya ile Suriye'de yapmak istediği iş birliğinde pazarlıkları yürüten isim olarak daha fazla ön plana çıkıyor.

Biden göreve başlamasından kısa süre sonra, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirdi.