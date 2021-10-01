Hem Irak'ı hem Suriye'yi kan gölüne çevirdi! Her taşın altından YPG/PKK'nın güçlü destekçisi McGurk çıkıyor
ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasından kısa süre sonra, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirdi. McGurk, Irak'ta etnik ve mezhep temelli bir kaosun yükselişinde ve terör örgütü DEAŞ'a uzanan sürecin hazırlandığı 5 yıllık Irak deneyiminden sonra, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza attı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya ile Suriye'de yapmak istediği iş birliğinde pazarlıkları yürüten isim olarak daha fazla ön plana çıkıyor.
Biden göreve başlamasından kısa süre sonra, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirdi.
McGurk, Irak'ta etnik ve mezhep temelli bir kaosun yükselişinde ve terör örgütü DEAŞ'a uzanan sürecin hazırlandığı 5 yıllık Irak deneyiminden sonra, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza attı.
Avukatlık eğitimine sahip McGurk, 2004'te kariyerinin yönünü diplomasiye çevirmesinin ardından, ilk işi Bağdat Büyükelçisi John Negroponte'ye Irak Anayasası'nın yazımında danışmanlık yapmak oldu.
McGurk'ün Irak'ta görev yaptığı 2004-2009 yılları, Irak'ın yeniden yapılandırıldığı dönemdi. Bu ortamda McGurk, Irak'taki mevcut kaosun taşlarını ören ekibin baş aktörlüğünü yaptı.
IRAK'IN ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ AYRIŞMASININ MİMARI
Ülkeye 8 yıl otoriter ve mezhepçi biçimde hükmedecek Şii lider Nuri Maliki yönetimi 2006'da başladı. Maliki, Şii grupların Irak siyaseti içindeki öncü rolünü pekiştireceği ve Sünnileri dışlayacağı sinyallerini verdi. Eş zamanlı olarak, şiddet tırmandı, peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.
McGurk'ün ekibinin Kürtleri ve Şiileri öncelik alan politikası, direnişin artması, istikrarın sağlanamaması, parçalanmışlığın artması gibi Irak içi; Şii iktidarı ve Tahran ile yakın ilişkileri, komşu ülkelerde Kürt devleti konusunda yükselen hassasiyet gibi dış dinamikleri ortaya çıkardı.