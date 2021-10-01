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    • 01.10.2021 21:13
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    HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumunda bulunan HDP'li isimler terör suçlarından ceza almaya devam ediyor. Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    HDP’li isme terörden ceza!

    Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

    DURUŞMA GÖRÜLDÜ
    Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

    Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yaşar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, diğer sanıklar katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yaşar, beraatını talep etti.

    22 SANIĞA HAPİZ CEZASI
    Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar ve tutuksuz yargılanan Abdulvahit Şahinoğlu ile Mehmet Çapraz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 17 yıl 6 ay, tutuksuz yargılanan 22 sanığa da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

        Yaşar'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan beraat etmesine karar veren mahkeme heyeti, Şahinoğlu ve Çapraz hakkında da yakalama kararı çıkardı.

        Sanıklardan DBP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin ve Tacettin Safalı'nın dosyası da tefrik edildi.

        Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ekim 2019'da gözaltına alınan Yaşar, 17 Ekim'de "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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        Satan satana!
        Haberler Güncel HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!
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