HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'a terör örgütü üyeliğinden hapis cezası!

Hakkari'de HDP'li eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 25 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Ekim 2019'da tutuklanan Yaşar'la birlikte aralarında HDP ve DBP'li eski meclis üyeleri ve parti yöneticilerinin de bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.