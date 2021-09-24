CHP'nin 'öğrenci yurtları' provokasyonu çöktü! İmamoğlu koltuğa oturdu, 1875 kişilik yurt projesi rafa kaldırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren üniversiteler, Eylül ayı itibarıyla kapılarını tekrar açtı.
Milyonlarca öğrenci uzun aradan sonra eğitim alabilmek için üniversitelerinin bulunduğu şehirlere göç etti.
Öğrenci akınlarının ardından İstanbul'da yurt polemiği de gündemdeki yerini aldı.
Özellikle de ana muhalefet kanadından peşpeşe açıklamalar geldi, bol keseden vaatlerde bulunuldu. Tam da bu sırada Küçükçekmece Atakent'te bir skandal daha gün yüzüne çıktı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt polemiği için "1 yılda çözeriz" dediği dakikalarda, İstanbul'da 2018 yılında İBB tarafından yapımına başlanan ve 1875 kişilik yurt projesinin, seçimden sonra yönetime gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıktı.