CHP'nin 'öğrenci yurtları' provokasyonu çöktü! İmamoğlu koltuğa oturdu, 1875 kişilik yurt projesi rafa kaldırıldı





BAKAN ERSOY "PROVOKASYON" DEMİŞTİ

Üniversitelerin açılmasıyla onlarca öğrenci, yurtlardaki yoğunluk nedeniyle barınma imkanlarının kalmadığını ve sokakta yaşamak zorunda olduklarını ifade ederek "Yurtsuzlar" eylemi başlatmıştı. Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 127 kişinin katıldığı eylemler hakkında "Eyleme katılan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi.



Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" demişti.



