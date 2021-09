Başkan Erdoğan'ın ABD'deki mesajları küresel çeteyi ürkütüyor

"Güneş balçıkla sıvanmaz. Yüzyılımızın bir gerçeğini New York Brooklyn Mescidi Kurucu İmamı Siraj Wahhaj dobra dobra açıkladı: "Recep Tayyip Erdoğan sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideridir." Nokta. Evet. geri planda Vatikan'ın olduğu İngiliz ve Fransızlar'ın tetikçiliğini yaptığı planlı tezgahlarıyla, derin projeleriyle yıkılan Osmanlı imparatorluğu'ndan sonra dünya Müslümanlarının lideri yoktu. İçinde olduğumuz 21'inci Yüzyıl'da düşünceleriyle, projeleriyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Bölünmüş, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla, müslümanların önderliği yolunda yürüyor. Bu yürüyüş dünyanın her köşesinde ses getiriyor. Heyecan yaratıyor. Erdoğan'ın özelikle, 'Dünya beşten büyüktür' sloganı ile başlattığı, bu yıl da, 'Daha adil bir dünya mümkün' paradigması ile ortaya koyduğu tavırlar, vicdanlarda ses getiriyor. Başkan Erdoğan sadece konuşmuyor, dünyanın her köşesinden liderle buluşuyor, gelecek planlarını anlatıyor. Başkan Erdoğan'ın BM toplantısı için New York'ta yaptığı temaslar, dünya liderleri ile baş başa konuşmaları ve özellikle de BM Genel Kurulu'ndaki sözleri hedefleri açısından çok derinlik doluydu.