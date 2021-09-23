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    • 23.09.2021 11:11
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    Başkan Erdoğan'ın ABD'deki mesajları küresel çeteyi ürkütüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetinde domine etkisi oluşturduğu gerçeği bir kez daha karşımıza çıktı. New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj'ın Başkan Erdoğan'ın yüzüne karşı, "83 milyonluk ülkenin liderisiniz. Bu çok büyük bir iş. Ama bence siz tüm Müslüman dünyasının liderisiniz." sözlerini değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Bu yürüyüş dünyanın her köşesinde ses getiriyor. Heyecan yaratıyor. Erdoğan'ın özelikle, 'Dünya beşten büyüktür' sloganı ile başlattığı, bu yıl da, 'Daha adil bir dünya mümkün' paradigması ile ortaya koyduğu tavırlar, vicdanlarda ses getiriyor." dedi. ABD ziyaretinde yaşananlar küresel akbabaların Türkiye ve Müslüman coğrafya üzerindeki senaryolarını ters yüz edeceğimizin ayak sesleri olarak karşımızda duruyor. Haberin detayları...

    Başkan Erdoğan küresel çeteyi ürkütüyor

    Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın bugünkü "Küresel mesajlar" başlıklı yazısı şöyle:

    "Güneş balçıkla sıvanmaz. Yüzyılımızın bir gerçeğini New York Brooklyn Mescidi Kurucu İmamı Siraj Wahhaj dobra dobra açıkladı: "Recep Tayyip Erdoğan sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideridir." Nokta. Evet. geri planda Vatikan'ın olduğu İngiliz ve Fransızlar'ın tetikçiliğini yaptığı planlı tezgahlarıyla, derin projeleriyle yıkılan Osmanlı imparatorluğu'ndan sonra dünya Müslümanlarının lideri yoktu. İçinde olduğumuz 21'inci Yüzyıl'da düşünceleriyle, projeleriyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Bölünmüş, mağdur ve mazlumlara sahip çıkmasıyla, müslümanların önderliği yolunda yürüyor. Bu yürüyüş dünyanın her köşesinde ses getiriyor. Heyecan yaratıyor. Erdoğan'ın özelikle, 'Dünya beşten büyüktür' sloganı ile başlattığı, bu yıl da, 'Daha adil bir dünya mümkün' paradigması ile ortaya koyduğu tavırlar, vicdanlarda ses getiriyor. Başkan Erdoğan sadece konuşmuyor, dünyanın her köşesinden liderle buluşuyor, gelecek planlarını anlatıyor. Başkan Erdoğan'ın BM toplantısı için New York'ta yaptığı temaslar, dünya liderleri ile baş başa konuşmaları ve özellikle de BM Genel Kurulu'ndaki sözleri hedefleri açısından çok derinlik doluydu.

    İNGİLTERE: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde İngiltere Başbakanı Johnson'ı ağırladı. Küresel atağa kalkan İngiltere'nin Başbakanı Jonhson, Başkan Erdoğan'la özellikle buluşmak istedi. Türkiye, Libya'dan Irak-Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Balkanlar'dan Azerbaycan'a ve özellikle de Yakın Asya Türk Devletleri Birliği'ne giden yolda Türkiye en önemli oyunculardan biri. Johnson da Erdoğan'ın küresel bakışını daha yakından öğrenme fırsatı yakaladı."

        UKRAYNA: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Savunma sanayinden tutunuz, Kırım ve Karadeniz bağlamında, Ukrayna çok önemli.

        GÜRCİSTAN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti. Baki-Tiflis-Kars demiryolu ve petrol-doğal gaz hatları, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan birliği, önümüzdeki on yılların kilit taşı olma özelliğini taşıyor.

        POLONYA: Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi. NATO-2030 stratejisinde Polonya hayati bir bölge. Rusya'nın nefes borusu üzerinde. Erdoğan, Polonya üzerinden küresel güçlere mesajını verdi.
            Başkan Erdoğan küresel çeteyi ürkütüyor
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın ABD'deki mesajları küresel çeteyi ürkütüyor
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