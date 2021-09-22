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    • 22.09.2021 17:00
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapması gerek

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

    Başkan Erdoğan’dan Afgan mülteci açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

    Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

    Başkan Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

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