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    • 21.09.2021 22:41
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' vurgulu iklim krizi mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında dünyayı tehdit eden iklim krizine değindi. Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıklarının artacağına ve deniz seviyesinin yükseleceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür ifademizi iklim konusunda da tekrarlıyorum. Doğamıza kim en çok zararı verdiyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'nin onayına sunulacağını da bildirdi.

    Başkan Erdoğan’dan ’Dünya 5’ten büyüktür’ vurgulu iklim krizi mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



    Konuşmasında başta koronavirüs salgını, Doğu Akdeniz- Kıbrıs meselesi, Filistin, Afganistan, düzensiz göç dalgaları konu başlıklarına yer veren Başkan Erdoğan, iklim krizine de değindi.



    Erdoğan, "Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi.



    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamarından satır başları;

    Dünya üzerindeki milyonlarca canlı türüne kucak açarken bu cömertliğinin karşılığında bizden sadece tabiatın dengesine saygı duymamızı istiyor. İnsanoğlu tarih boyunca sürdürdüğü gelişme ve kalkınma arayışında dünyanın bize sunduğu kaynakları maalesef hoyratça kullanmıştır. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz sorunlar insanlığın geleceğini belirsizliğe atacak boyuta ulaşmıştır.



        SERA GAZLARI DÜNYAMIZIN ATEŞİNİ YÜKSELTİYOR
        İklim değişikliği çevre sorunu olmanın ötesinde üzerine özellikle durulması gereken bir konudur. Sanayi öncesi döneme kıyasla yüzde 50 artış gösteren sera gazları dünyamızın adeta ateşini yükseltiyor.

        Bir süredir dünyanın her tarafında sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece artış gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler yaşanıyor. Bu afetler çevreye ve ekosisteme verdiği zararlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor.



        Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve etkin çözümler üreten ülke olmamıza rağmen biz de oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Küresel sıcaklık artışının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması hepimizi yeni arayışlara yöneltmelidir. Ormanların bir yandan arazi kullanımıyla diğer yandan yangınlarla yok olmaya yüz tutması dünyamızı bekleyen bir diğer tehlikedir.



        "DENİZ SEVİYELERİNİN 1 METREDEN FAZLA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR"
        Sıcaklık artışının etkilediği bir diğer alan da denizlerimizdir. Şayet etkin önlemler alınmaz ve sera gazı emisyonları artmayı sürdürürse yüz yılımızın sonunda deniz seviyelerinin 1 metreden fazla yükselmesi bekleniyor. Bu durum beraberinde yeni ve devasa kitlelerden oluşan göç dalgalarını da getirecektir. Saydığım tüm bu sorunlar sadece sıcaklıktaki 1,1 santigratlık artışla ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler üzerine dünya devletleri olarak iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında bir araya gelerek Paris İklim Anlaşması konusunda mutabık kaldık.



            DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR VURGUSU
            Koronavirüs salgının önüne aşılarla geçmek belki mümkün olabilecek ama iklim konusunda böyle bir laboratuvar çözümü söz konusu değildir. Bunun için her fırsatta dile getirdiğimiz Dünya 5'ten büyüktür ifademizi iklim konusunda da tekrarlıyorum. Doğamıza kim en çok zararı verdiyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Kimsenin 'Ben güçlüyüm, faturayı ödemem' deme hakkı yoktur çünkü iklim değişikliği insana oldukça adil davranıyor.



            PARİS İKLİM ANLAŞMASI MECLİS ONAYINA SUNULACAK
            Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı buradan BMGK'ya duyurmak istiyorum. Önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.
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