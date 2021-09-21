Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' vurgulu iklim krizi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında başta koronavirüs salgını, Doğu Akdeniz- Kıbrıs meselesi, Filistin, Afganistan, düzensiz göç dalgaları konu başlıklarına yer veren Başkan Erdoğan, iklim krizine de değindi.
Erdoğan, "Yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamarından satır başları;
Dünya üzerindeki milyonlarca canlı türüne kucak açarken bu cömertliğinin karşılığında bizden sadece tabiatın dengesine saygı duymamızı istiyor. İnsanoğlu tarih boyunca sürdürdüğü gelişme ve kalkınma arayışında dünyanın bize sunduğu kaynakları maalesef hoyratça kullanmıştır. İklim değişikliği, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği gibi başlıklar altında toplayabileceğimiz sorunlar insanlığın geleceğini belirsizliğe atacak boyuta ulaşmıştır.