Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor! Peş peşe kritik görüşmeler

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ LİDERLER

Erdoğan dün de birçok görüşme ve kabul gerçekleştirdi.

Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Türkevi'nin açılışını yaptığı 20 Eylül tarihinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.