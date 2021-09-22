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    Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor! Peş peşe kritik görüşmeler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti. Başkan Erdoğan daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile de görüştü.

    takvim.com.tr
    Diplomasi trafiği sürüyor!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor.

    New York'ta Yeni Türkevi'ni açan Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda da liderlere hitap etti. Erdoğan New York'ta önemli kabuller ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

    Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi. Türkevin'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

    INFANTINO'YU KABUL ETTİ
    Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkevi'nde kabul etti.

    Görüşmede, eski Gençlik ve Spor Bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

    REFİK ANADOL İLE SOHBET
    Başkan Erdoğan yeni medya sanatçısı Refik Anadol ile New York'ta bir araya gelerek sohbet etti.

        Başkan Erdoğan daha sonra Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye ile görüştü.

        Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ LİDERLER
        Erdoğan dün de birçok görüşme ve kabul gerçekleştirdi.

        Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi.

        Başkan Erdoğan Türkevi'nin açılışını yaptığı 20 Eylül tarihinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor! Peş peşe kritik görüşmeler
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