Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor! Peş peşe kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor.
New York'ta Yeni Türkevi'ni açan Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda da liderlere hitap etti. Erdoğan New York'ta önemli kabuller ve görüşmeler gerçekleştiriyor.
Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi. Türkevin'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
INFANTINO'YU KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkevi'nde kabul etti.
Görüşmede, eski Gençlik ve Spor Bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
REFİK ANADOL İLE SOHBET
Başkan Erdoğan yeni medya sanatçısı Refik Anadol ile New York'ta bir araya gelerek sohbet etti.