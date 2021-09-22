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    • 22.09.2021 16:48
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    Odatv Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlığını Atina ziyareti üzerinden örtme çabasında

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde elleri arkadan bağlı bir şekilde adeta denetlemedeki zabıta gibi türbenin etrafında dolaşmış bu görüntüler tepki çekmişti. İmamoğlu'nun akıl hocası Murat Ongun, Odatv üzerinden İmamoğlu'nun bu saygısızlığını unutturmak için Atina'da Akropolis ziyaretinde aynı şekilde çekilmiş bir fotoğrafı servis etti.

    Odatv’den İmamoğlu’nun saygısızlığını unutturma çabası

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde İstanbul'daki otobüslerin sık sık bozulmasıyla gündeme gelse de İmamoğlu geçmişte kadim şehir İstanbul ve onun fatihi Fatih Sultan Mehmet'e yaptığı saygısızlıkla tepki çekmişti.

    İmamoğlu'nun söz konusu saygısızlığını fondaş medyasından Odatv, unutturma çabasında.

    ODATV'NİN GÖRDÜĞÜ DETAYA BAK
    İmamoğlu'nun akıl hocası Murat Ongun, saygısızlığa Yunan kılıfı buldu. Odatv "Medyanın gözünden kaçırdığı detayı Odatv yakaladı" başlığıyla verdiği haberde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Atina Akropolisi'ni elleri arkasında bağlı olarak gezdiğini belirtti.

    NE OLMUŞTU?
    İmamoğlu, 29 Mayıs 2020'de İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etmişti.

    CHP'li İBB Başkanı, türbeye girmeden elleri arkadan bağlı bir şekilde etrafında dolanmıştı. Kameralar ise o anlar saniye saniye kaydetmişti.

    Bu olay sonrası CHP medyası mağduriyet algısı yaratmaya çalışmıştı. İçişleri Bakanlığı ise bu konudaki davranışlarından dolayı İmamoğlu'na soruşturma için izin vermemişti ve mağduriyet yaratılmasının önüne geçmişti.

        Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.



        MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELDİ
        2 günlük ziyaret (21-22 Eylül) kapsamında İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi.



        YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
        İmamoğlu Atina ziyareti öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti.

        Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, şunları söyledi:

        "Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır."



            CHP YANDAŞI MEDYA SABAH AKŞAM ADAYLIK PİYANGOSU OYNUYOR ONU GÖRMÜYOR
            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözleriyle de, asıl Millet İttifakı ile CHP'deki adaylık kaosunu, CHP medyasının neredeyse her gün Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin piyango gibi haberlerini görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin adaylık yolunu kapattığı ama buna rağmen adı kulislerde aday olarak geçen ve CHP'deki taht oyunlarının ana aktörlerinden biri olan İmamoğlu'nun Yunanistan'da yaptığı açıklamalar tartışma da yaratacak.



            İMAMOĞLU TÜRKİYE'Yİ ÖYLE KÖTÜLEDİ Kİ YUNAN BAĞRINA BASTI!
            Yunanistan ziyaretinde maksadını aşan açıklamalarda bulunan, "Türkiye'de yönetim sorunu var" deyip yerli ve milli medyayı hedef gösteren Ekrem İmamoğlu'nu Yunan bağrına bastı.



            CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'ye yönelik ettiği olumsuz sözler üzerine Yunan medyasının da övgüsüne mazhar oldu!

            Yunan gazetesi Ekrem İmamoğlu hakkında "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı", "Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü", "Akşener'in Fatih'e benzettiği adam" ifadelerini kullandı.



                "İMAMOĞLU ATALARININ İNŞA ETTİKLERİNİ ZİYARET ETTİ"
                Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos, İmamoğlu ile ilgili "Today, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu visited what his ancestors built in Athens thousands of years" yani "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.



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