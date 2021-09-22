Odatv Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlığını Atina ziyareti üzerinden örtme çabasında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde İstanbul'daki otobüslerin sık sık bozulmasıyla gündeme gelse de İmamoğlu geçmişte kadim şehir İstanbul ve onun fatihi Fatih Sultan Mehmet'e yaptığı saygısızlıkla tepki çekmişti.
İmamoğlu'nun söz konusu saygısızlığını fondaş medyasından Odatv, unutturma çabasında.
ODATV'NİN GÖRDÜĞÜ DETAYA BAK
İmamoğlu'nun akıl hocası Murat Ongun, saygısızlığa Yunan kılıfı buldu. Odatv "Medyanın gözünden kaçırdığı detayı Odatv yakaladı" başlığıyla verdiği haberde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Atina Akropolisi'ni elleri arkasında bağlı olarak gezdiğini belirtti.