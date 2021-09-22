Takvim.com.tr CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesini deşifre etti! Türkiye karşıtı lobide Bilgi Üniversitesi ve İBB parmağı

Türkiye'de özellikle AK Parti ve MHP'yi destekleyen binlerce Twitter hesabı, CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesinin hedefi oldu. Takvim.com.tr, operasyonun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etti, bağlantılarını ortaya döktü.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YAPILANMADAN TÜRKİYE KARŞITI LOBİCİLİK FAALİYETİ
Ses getiren haberin ardından Takvim'e ulaşan kişiler, Twitter ile Bilgi Üniversitesi'nin birçok kanal üzerinden görüştüğünü belirtti. Takvim'e konuşan kaynaklar, son dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK'nın sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açması istekleri konusunda Twitter'ın Bilgi Üniversitesi'ndeki bazı hocalardan Türkiye'de lobicilik yapmasını isteğini anlattılar.
Bilgi Üniversitesi'ndeki bu hocaların derslerde ve kulüp çalışmalarında Türkiye'deki seçilmiş hükümeti kötülediği hatta diktatörlükle suçladığını anlatan öğrenciler özellikle "sosyal medya şirketlerinin temsilcilik açması" konusunun sık sık hocalar tarafından gündem edildiğini belittirler.
ÖĞRENCİLER İÇERİDEN UYARDI: EKİM AYI İTİBARIYLA OPERASYON BAŞLAYACAK!
Takvim'e çok çarpıcı bilgiler veren öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'ndeki bazı hocaların, sosyal medya yasası ile ilgili olarak İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hakkında olumsuz propaganda için hazırlık yaptığını söyleyerek "hocaların hem digital hem de konvansiyonel medyada çok fazla linkleri var, bunlar üzerinden ekim ayı itibariyle büyük bir kampanya başlatacaklar." dediler.