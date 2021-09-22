Takvim.com.tr CHP-FETÖ destekli sosyal medya çetesini deşifre etti! Türkiye karşıtı lobide Bilgi Üniversitesi ve İBB parmağı



























FURKAN GÜNGÖR KİMİN ADINA TETİKÇİLİK YAPIYOR? ESKİ ARKADAŞI İFŞA ETTİ

Furkan Güngör'ün daha önceden arkadaşı olduğunu söyleyen ve hesabı Güngör tarafından kapatılan bir sosyal medya fenomeni:



Furkan Güngör'ün Bilgi Üniversitesi'nin Twitter ile oluşturduğu iletişim ağını kullanarak hedef aldıkları hesapları kapattırdığını söylemişti. Yine aynı kişi Furkan Güngör'ün birçok digital projede beraber çalıştıkları Ahmet Yapdı adlı kişinin anne ve babasının "Anayasal Düzeni Yıkmaya Teşebbüs" suçundan yargılandığını ve ceza aldığını belirttmişti. Ayırca Furkan Güngör'ün annesinin yakın akrabaları arasında terör örgütü FETÖ iltisakından ceza alan kişilerin olduğunu ve Furkan Güngör'ün de FETÖ okullarından mezun olduğunu belirtmişti. Bu ilişki ağı Saadet Partisi maskesi takarak hareket eden Furkan Güngör'ün kimin adına tetikçilik yaptığını ve tehditler savurduğunu özetliyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE VE CUMHURBAŞKANI DANIŞMANINA "HESAPLARI KATTIRACAĞIM" TEHDİDİ

CHP'nin yönettiği İBB'nin sözcüsü Murat Ongun'un yakın çalışma arkadaşı Ümit Kaya ve Başkan Erdoğan'a hakaretleriyle bilinen Gökhan Özbek ile sıkı bir arkadaşlığı bulunan Furkan Güngör, sosyal medya üzerinden bir çok kişiyi hesapları kapattırmakla tehdit ediyor. Peki bu gücü nerden buluyor? İşte o tehditlerden bazıları: