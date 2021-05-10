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    • 10.05.2021 14:19
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    Mağduriyet yaratma çabası boşa çıktı! İçişleri Bakanlığı hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve 'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi. Meseleyi özellikle CHP yanlısı medya köpürtmüş, İmamoğlu'na mağduriyet algısı yaratmaya çalışmıştı. Böylelikle CHP'li İBB ve paralı tetikçilerinin mağduriyet algısı boşa çıkmış oldu.

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    Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "görevinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği ve bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı" iddiaları ile ilgili İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.

    İmamoğlu'nun ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs'ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs'ta
    düzenlediği raporu Bakanlığa sundu.



    Raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi.


    Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığınca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

        KARAR İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLECEK
        Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek.

        Herhangi bir itirazın olmaması veya olası bir itirazın Danıştay tarafından reddedilmesi halinde karar kesinleşecek.

        İtiraz olması halinde kabulü ve Bakanlık kararının kaldırılması durumunda ise savcılıkça soruşturma aşamasına geçilebilecek.

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