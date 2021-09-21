Başkan Erdoğan, New York'un kalbindeki Yeni Türkevi Binası'nın açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışında önemli açıklamalar yaptı:

TÜRKEVİ'NİN milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır.

KÜLTÜRÜMÜZDE laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Türkevi, New York başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz.

TÜRKEVİ, ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum.

DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Temeli Eylül 2017'de Erdoğan tarafından atılan bina, 20 bin 200 metrekarelik kapalı alana yapıldı. 35 kat ve yüksekliği de 171 metre olan yapının değeri ise 1.5 milyar dolar.