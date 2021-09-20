Başkan Erdoğan'dan ABD'de kritik temaslar! BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki mesaisi de yoğun geçiyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. İşte detaylar...
BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki mesaisi de yoğun geçiyor.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra önemli kabuller geçekleştirdi.
GUTERRES'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türkevi'nin açılışına katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta düzenlenen Türkevi açılış töreninin ardından bizzat kendisini kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır'ı kabul etti.