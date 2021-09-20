Başkan Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını imzalayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ve Turkuvaz Kitap tarafından basılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD'deki lansmanı yapıldı.
Başkan Erdoğan New York'ta açılan Türkevi'nde düzenlenen tören sonrası kitabını imzalayarak BM Genel Sekreteri Guterres'e hediye etti.
KİTABIN LANSMANI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.
İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.
Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.