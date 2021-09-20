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    Başkan Erdoğan, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını imzalayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hediye etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ve Turkuvaz Kitap tarafından basılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD'deki lansmanı yapıldı. Başkan Erdoğan New York'ta açılan Türkevi'nde düzenlenen tören sonrası kitabını imzalayarak BM Genel Sekreteri Guterres'e hediye etti.

    Erdoğan’dan Guterres’e hediye!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan ve Turkuvaz Kitap tarafından basılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD'deki lansmanı yapıldı.

    Başkan Erdoğan New York'ta açılan Türkevi'nde düzenlenen tören sonrası kitabını imzalayarak BM Genel Sekreteri Guterres'e hediye etti.

    KİTABIN LANSMANI TAMAMLANDI
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.

    Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

    İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

    Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

        "DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" KİTABINDA NE ANLATILIYOR
        Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

        Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.

        Temsilde adaletin sağlandığı ve veto imtiyazının kaldırıldığı bir Birleşmiş Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabında şu mesajları veriyor:

        "ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ VE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYADA HİÇ KİMSE MASUM DEĞİLDİR."
        "Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyor."

        "Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor."

        "Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz."

        "Geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır."

        "Bizim anlayışımıza göre, dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için de umut ve güven veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır."

        Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.

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