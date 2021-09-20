Son dakika: Başkan Erdoğan 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta TAİK tarafından düzenlenen "11. Türkiye Yatırım Konferansı"nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD ile ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz.

Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu.

ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır.

Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.

Olumsuz küresel ekonomik iklime, aksaklıklara ve artan korumacılığa rağmen 2020 yılını büyüme ile kapattık.

Uluslararası yatırımcıların ülkemizde yatırımlarına devam etmesi için gerekli adımları atıyoruz.