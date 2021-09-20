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    KYK yurtlarına ne zaman yerleşilir? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt yedek sonuçları hangi tarihte belli olacak?

    Gündemde yoğın bir şekilde KYK yurtlarına ne zaman yerleşilir? KYK yurtları ne zaman açılacak? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayan bu imkan için yedek başvurular yapıldı ve sonuçların açıklanacağı zamana dair bilgiler merak konusu oldu. Peki KYK yurt yedek sonuçları hangi tarihte belli olacak? Yerleşmeye hak kazananlar kayıt işlemlerini nereden, nasıl yapabiliyor? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK yurtlarına ne zaman yerleşilir?

    KYK yurtlarına ne zaman yerleşilir? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt yedek sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite öğrencileri heyecanla yurtlarına yerleşecekleri günü bekliyor ve yedek başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalarını da hızlandırıyor. Peki ilk yerleştirmede hak kazananlar nasıl kayıtlarını yaptırabilir?

    KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı.

    Buna göre Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek.

    KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

        KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.
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