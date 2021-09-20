KYK yurtlarına ne zaman yerleşilir? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt yedek sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite öğrencileri heyecanla yurtlarına yerleşecekleri günü bekliyor ve yedek başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalarını da hızlandırıyor. Peki ilk yerleştirmede hak kazananlar nasıl kayıtlarını yaptırabilir?
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında son hazırlıklar tamamlandı.
Buna göre Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte edilerek temizlenen yurtlara, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan levhalar ve görseller de konuldu. Belli noktalara dezenfektan yerleştirilen yurtlarda öğrencilere maske de Bakanlık tarafından temin edilecek.
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.