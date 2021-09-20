New York’un merkezinde Türkevi! Diplomasinin yeni üssünü Başkan Erdoğan açacak

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.