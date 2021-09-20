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    • 20.09.2021 22:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'TURKEN Heyetini Kabulü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binasında TURKEN Vakfı heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Gençlerine sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin milletimize, ülkemize ve davamıza ağır faturaları olacaktır. Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.




    "TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK"
    Her türlü imkanı sunduk. TURKEN Vakfı, Gençlik köprüleri gibi programlar sayesinde ülkemize yönelik önyargıların kırılmasına yardımcı oluyor. İster DEAŞ, ister FETÖ ister PKK olsun bizlerin terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur.



    ATANIZ SULTAN ALPARSLAN, YAVUZ, BARBAROS...
    Bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını yıkamasına izin vermeyeceğiz. Bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gençlerimize her fırsatta şu hususu hatırlatıyorum, sizler sıradan bir ülkenin evladı değilsiniz. Atanız, Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur... Siz İstiklal Harbi'nde nice destanlara imza atan kahramanların torunlarısınız. Cesur bir milletin çocuklarısınız.

    15 Temmuz gecesi, milletimiz çıplak elleriyle tankları durdurarak tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

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    New York’un kalbinde Türkevi
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan New York'ta önemli açıklamalar
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