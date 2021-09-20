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    • 20.09.2021 11:43
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    Masonlar ve CHP, İslam'ı yenmek için sahte Mesih mi piyasaya sürdü? Evrene mesaj...

    Masonların 100 önceki Londra'da toplandığını söyleyen Takvim gazetesi yazarı Bekir Hazar, İsrailli bir profesörün sözlerine atıf yaparak yeni dijital dünyada uygulanacak planlara değindi. Türkiye'deki Mevlana derneklerini mercek altına alan Hazar, Ziya Azizi isimli yarı çıplak semazen oynatan CHP'nin ve masonların dinleri ortadan kaldırmak için bir araç olduğunu belirtti. Netflix'deki Mesih isimli dizide de Evren kelimesinin ön plana çıkarıldığını anlatan Hazar, "Ziya Azizi, çok ilginçtir TED Koleji'ne konferanslara davet ediliyor, konuşma yaptırılıyordu. Şimdi burada TED kolejinin ayrıntılarına girmeyelim, bilen bilir. Tarık Aziz o konferanslarda dinlerden giriyor, finali "Evren" ile tamamlıyordu. O da tıpkı Hz. İsa heykellerindeki gibi esmer ve uzun saçlıydı." dedi. Haberin detayları...

    Masonlar ve CHP sahte Mesih mi piyasaya sürdü?

    Takvim gazetesi yazarı Bekir Hazar'ın bugünkü, "CHP'nin 'evren'selliği" başlıklı yazısı şöyle:

    MASONLAR...

    "Bundan 100 yıl önce masonlar Londra'da toplandı. Tüm dinlerin yeryüzünden silineceği kararlar aldı. Aradan 100 yıl geçti. İsrail asıllı bir profesör devlet başkanlarının, istihbarat başkanlarının, siyasetçi ve işadamlarının buluştuğu Davos'ta kürsüye çıkarıldı. Dünyayı yönetenlerin gözlerinin içine bakarak "Digital çağ başlıyor" dedi. Ardından digital çağda tüm dinlerin ortadan kalkacağını iddia etti. Evren'den bahsetti. Son yıllarda bu "Evren" kelimesini sıkça duymaya başladık. Yoga, meditasyon öğretisi adı altında "Evrene mesaj" gönderme furyası başladı.

    Genç kızlar ellerini havaya uzatıyor "Evren sana enerji gönderiyorum. Bana Brad Pitt gibi sevgili gönder" diye haykırıyordu. Dünyanın dört bir yanında çizgi filmlerde çocukların beynine "Evren" ve "Cosmos" adı sürekli durmaksızın çakılıyordu.

    İSLAM'A KARŞI DEİZM

    Gençlikte de bu ve benzeri bilinçaltı propagandalar sonrası deizm patlıyor, bir evren sevdası beyinlere nakşediliyor, akla hayale gelmeyecek bir alt yapı hazırlanıyordu.

    Derken bir baktık Türkiye'de'de leblebi gibi Mevlana dernekleri kurulmaya başlandı.

    Bunlardan birinde bir kadın binlerce kişi önünde kürsüye çıkarılıyor, tüm dinleri bir kenara bırakıp "Evrenim kendisi Tanrı'dır. Tanrı Cosmos'tur" diyordu.

    MASON TÜRK VE BEYAZ YAKALI

    Çok sayıda mason Türk ve beyaz yakalının da olduğu o konferanslarda "Evren Tanrı'dır" söylemi çılgınca ayakta alkışlanıyordu. Ve bir gördük ki Netflix'de de Mesih adı altında bir dizi yayına sürüldü.

        Kurtarıcı Mesih, İsa heykellerinde gördüğümüz uzun saçlı esmer figüre tıpa tıp benzeyen bir tipti.

        DERVİŞ AZİZİ

        Suriyeliydi. Müslüman bir baba ve Yahudi bir anneden dünyaya gelmişti. Derken bir baktık CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi" için düzenlediği gala gecesinde büyük tepki çeken görüntüler yaşandı.

        Geçtiğimiz haftaki etkinliğe Kılıçdaroğlu da katıldı. Yarı çıplak bir semazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Medyada "Yarı çıplak sema yapılır mı? Skandal" başlıkları atıldı. CHP'den "Ne var bunda yahu.

        Bu bir sanatsal dans" cevabı geldi. Herkes herşeyi konuştu ama sahneye çıkan o yarı çıplak dansçıdan kimse bahsetmedi. Adı Ziya Azizi'ydi. Çok hızlı bir yayılma gösteren biriydi.

        Gizli eller sanki onu almış dünya çapında bir isim yapmıştı. Batı'nın neredeyse tüm başkentlerinde, Amerika'da dahi dergahlar açacak güç ve kudrete getirilmişti.

            Dünyanın dört bir yanında o dergahlarda İngilizle, Almanla, Amerikalı ve Fransızla, önüne gelenle dönüyordu. Ve dahası onu dünyaya pazarlayanlar "Derviş Azizi" diye sunum yapıyorlardı.

            Yüzbinlerce yabancının peşinden dönmeye gittiği Ziya Azizi, çok ilginçtir TED Koleji'ne konferanslara davet ediliyor, konuşma yaptırılıyordu. Şimdi burada TED kolejinin ayrıntılarına girmeyelim, bilen bilir. Tarık Aziz o konferanslarda dinlerden giriyor, finali "Evren" ile tamamlıyordu. O da tıpkı Hz. İsa heykellerindeki gibi esmer ve uzun saçlıydı.

            Aynı zaman da tıpkı Netflix dizisindeki Mesih gibi Suriye doğumlu ve Müslüman baba Yahudi anneden olmaydı. Onunla ilgili daha başka ayrıntılar da vardı ama..."
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                Haberler Güncel Masonlar ve CHP, İslam'ı yenmek için sahte Mesih mi piyasaya sürdü? Evrene mesaj...
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