Masonlar ve CHP, İslam'ı yenmek için sahte Mesih mi piyasaya sürdü? Evrene mesaj...

"Bundan 100 yıl önce masonlar Londra'da toplandı. Tüm dinlerin yeryüzünden silineceği kararlar aldı. Aradan 100 yıl geçti. İsrail asıllı bir profesör devlet başkanlarının, istihbarat başkanlarının, siyasetçi ve işadamlarının buluştuğu Davos'ta kürsüye çıkarıldı. Dünyayı yönetenlerin gözlerinin içine bakarak "Digital çağ başlıyor" dedi. Ardından digital çağda tüm dinlerin ortadan kalkacağını iddia etti. Evren'den bahsetti. Son yıllarda bu "Evren" kelimesini sıkça duymaya başladık. Yoga, meditasyon öğretisi adı altında "Evrene mesaj" gönderme furyası başladı.

Genç kızlar ellerini havaya uzatıyor "Evren sana enerji gönderiyorum. Bana Brad Pitt gibi sevgili gönder" diye haykırıyordu. Dünyanın dört bir yanında çizgi filmlerde çocukların beynine "Evren" ve "Cosmos" adı sürekli durmaksızın çakılıyordu.

İSLAM'A KARŞI DEİZM

Gençlikte de bu ve benzeri bilinçaltı propagandalar sonrası deizm patlıyor, bir evren sevdası beyinlere nakşediliyor, akla hayale gelmeyecek bir alt yapı hazırlanıyordu.

Derken bir baktık Türkiye'de'de leblebi gibi Mevlana dernekleri kurulmaya başlandı.

Bunlardan birinde bir kadın binlerce kişi önünde kürsüye çıkarılıyor, tüm dinleri bir kenara bırakıp "Evrenim kendisi Tanrı'dır. Tanrı Cosmos'tur" diyordu.

MASON TÜRK VE BEYAZ YAKALI