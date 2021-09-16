CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çıplak semazen skandalı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nin 10 Eylül'de yapılan gala yemeğinde büyük bir skandal yaşandı.

Kürsüye çıkan Başkan Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yerelde ve evrensel ölçekte uygulanabilecek yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız. Bunun adı da 'Döngüsel Kültür'" dedi.

Basın mensuplarının alınmadığı gecede, skandal bir gösteri sergilendi. Ziya Azazi isimli dansçı semazen kıyafeti ile çıktığı sahnede, ney ve oyun havası eşliğinde dans etti. Yarı çıplak halde Mevlevi kıyafeti ile yaptığı gösteri, büyük tepki çekti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır" dedi. AK Partili Özgür Hızal da, "Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız" ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise "Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerekir" diyerek tepkisini dile getirdi.