CHP'NİN ÇIPLAK SEMAZEN REZALETİ: BE HEY UTANMAZLAR, YARI ÇIPLAK SEMAZEN NEDİR?

CHP'nin ipini tutup diyet listesi dayatanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecektir.

Bu CHP'nin milli, manevi, kültürel ve tarihi değerlerimizle arasına kalın bir çizgi çektiği de en son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rezilliğiyle teyit edilmiştir.

Be hey utanmazlar, yarı çıplak semazen nedir? Bu soysuzluk nasıl gösterilmiştir? 7,5 asırlık Mevlevi kültürüne bu saygısızlık nasıl hazmedilecektir? Bu kepazeliği izleyen belediye başkanını geçtik de Kılıçdaroğlu hiç mi utanmamış, hiç mi vicdanı sızlamamıştır?

CHP'li İzmir Belediyesi edepsizlik çukuruna devrilmiştir. Bir de çıkmışlar, yarı çıplak soytarıyı, Türkiye'yi 50'den fazla ülkede temsil etmiş bir modern dans sanatçısı ve koreograf olarak tanıtmışlar. Neymiş, modern bir dans gösteriymiş. Batsın sizin modernliğiniz!

DAVUTOĞLU'NA TEPKİ: HADDİNİ BİL, HAYSİYET SAHİBİ OL

CHP yönetimi, köksüzlüğün bataklığına saplanmıştır. Hz.Mevlana ne güel de söylemiş: "Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür." CHP çöptedir, nitekim kılavuzları, ortakları, dostları insanlığın yüz karalarıdır.

Son sözüm de serok Ahmet'e. Hz.Mevlana; "kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur." Serokun diline vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbinin eseridir. Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacakmış. Şükür zamanında gereği yapılmış.

Bak serok, Amed değil Diyarbakır diyeceksin. İstanbul'u da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. Suriye'de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğunun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol. Sen ve efendilerin Türkiye'yi geçemez, bunu da unutma.