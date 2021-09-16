Çıplak semazen tartışması! CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor! Ortak değerleri aşağıladılar! Resmen tepki yağıyor

Bizi dansa ve çağdaşlığı karşı ve hastalıklı zihniyet olarak nitelemeye kalkışmış. Onlar diye kastettiği ülkemizin en az yüzde 99'unu kapsayan milli ve manevi değerlerimize saygılı tüm vatandaşlarımız.

Kendileri ise bir avuç halktan kopuk bir güruhtur. Tunç Soyer asıl hastalıklı olan Türk'e düşman senin beynindir. Türk kültürünü bu denli yozlaştırmaya çalışman hatalık değilse planlı olarak milli ve manevi değerlerimize düşmanlıktır.