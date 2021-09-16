Çıplak semazen tartışması! CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor! Ortak değerleri aşağıladılar! Resmen tepki yağıyor

Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde kadın erkek karışık sema yaptıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi semazen kıyafeti giymiş dansçıya yarı çıplak "sema" yaptırdı. Ortak değerleri adeta aşağılayan görüntülerle ile ilgili MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in açıklamaları:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi adı altında tertip ettiği bir toplantının gecesinde ülkemizin kültür zenginliğini gösterme gayesi ile yaptığı çıplak semazen gösterisini eleştirmemize tepki göstermiş.
Bizi dansa ve çağdaşlığı karşı ve hastalıklı zihniyet olarak nitelemeye kalkışmış. Onlar diye kastettiği ülkemizin en az yüzde 99'unu kapsayan milli ve manevi değerlerimize saygılı tüm vatandaşlarımız.
Kendileri ise bir avuç halktan kopuk bir güruhtur. Tunç Soyer asıl hastalıklı olan Türk'e düşman senin beynindir. Türk kültürünü bu denli yozlaştırmaya çalışman hatalık değilse planlı olarak milli ve manevi değerlerimize düşmanlıktır.
Biz senin ve yaptıklarını anlamıyoruz. Sen hangi iklimde hangi kültür ile beslendin ki kendi ülkenin iklimine bu kadar yabancısın. İzmir'in en büyük özelliği ortak kültürlerimize olan saygısıdır. Seni ortak kültür ve değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz."