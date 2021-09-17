İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarı çıplak semazen gösterisine tepkiler arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ndeki yarı çıplak semazen gösterisi büyük tepki topladı. Dansçı Ziya Azazi, yaptığı gösterinin "Mevlevi" dansı olmadığını savundu.

Ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Altı kaval üstü şişhane. Dualarla yapılan açılışlara tahammül edemeyenler, Hazreti Mevlana'dan bu yana yerleşik bir tasavvufi geleneği sapkınlaştırmaya yönelik soytarılıkları alkışlıyorlar" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "Belediye 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir" diye tepkisini dile getirdi.

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Hz. Mevlana'nın ruhuna uygun olmayan gösteri apaçık hadsizliktir.

KONYA İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar: Sema, sünnet düğününde bile yapılır hale geldi. Semanın kendi ruhuna oturmayan alanlarda yapılması doğru değil.

KONYA Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Fahri Özçakıl: Sema ayini şerifi hafife alıp bu işi şova döküyorlar. Bu bizi üzüyor.