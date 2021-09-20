CHP'li İBB döneminde bu da oldu! Tüp, su, halk ekmek kuyruğundan sonra bu da İstanbulkart kuyruğu

BU DA LİTERATÜRE GİRDİ: İSTANBULKART KUYRUĞU

İstanbullular son 2 yılda 1990 öncesi manzaraları adeta yeniden yaşamaya başladı. Tüp, su ve halk ekmek kuyrukları hafızalardaki tazeliğini korurken, Ekrem İmamoğlu yönetimi bunlara bir yenisini daha ekleyerek İstanbulkart kuyruğu tabirini de literatüre soktu. Karaköy'de çekilen görüntülerde onlarca kişinin İstanbulkart başvurusu yapabilmek için sıraya girdiği görüldü. Metrelerce uzayan kuyrukta saatlerce bekleyen İstanbullu mağdur olurken, koronavirüs salgını döneminde bir de hastalığa yakalanma riskiyle başbaşa kaldı.

Takvim.com.tr/Özel haber