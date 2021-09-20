150-160 puanla neden tercih yapılamıyor? YKS 160-150 puan altı tercih yapabilir mi? Tercih hakkınız bulunmamaktadır ne demek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerine dair detaylar sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Geçen hafta 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Peki, 150-160 puanla neden tercih yapılamıyor? 160-150 puan altı tercih yapabilir mi? Tercih hakkınız bulunmamaktadır ne demek? İşte merak edilenler...
150-160 PUANLA NEDEN TERCİH YAPILAMIYOR? 160-150 PUAN ALTI TERCİH YAPABİLİR Mİ?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
İşte kimler tercih yapabilir sorusunun yanıtı;
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.