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    150-160 puanla neden tercih yapılamıyor? YKS 160-150 puan altı tercih yapabilir mi? Tercih hakkınız bulunmamaktadır ne demek?

    YKS ek tercih işlemleri bugün sabah saat 10.00 itibariyle başladı ve adaylar işlemlerini yapıyor. Sosyal medyada bazı adaylar "TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır." uyarısıyla karşılaştığını belirtti. Bu nedenle detaylar arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, 150-160 puanla neden tercih yapılamıyor? 160-150 puan altı tercih yapabilir mi? Tercih hakkınız bulunmamaktadır ne demek? İşte detaylar...

    150-160 puanla neden tercih yapılamıyor?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerine dair detaylar sabahın ilk saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Geçen hafta 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Peki, 150-160 puanla neden tercih yapılamıyor? 160-150 puan altı tercih yapabilir mi? Tercih hakkınız bulunmamaktadır ne demek? İşte merak edilenler...

    150-160 PUANLA NEDEN TERCİH YAPILAMIYOR? 160-150 PUAN ALTI TERCİH YAPABİLİR Mİ?

    140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

    İşte kimler tercih yapabilir sorusunun yanıtı;

    KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

    Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
    YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

    Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

    140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

    YKS EK TERCİHLER BAŞLADI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

    2021 ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

        ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

            ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

            2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
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