Son dakika: Megakent İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor! Durma noktasına geldi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Çobançeşme mevkisinde başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam etti. Kara yolun Edirne istikametin de bazı yerlerde akıcı olan trafik, İncirli-Yenibosna arasında durma noktasına geldi. TEM otoyolunda da Seyrantepe mevkisinde trafik yoğunluk oluştu.