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    • 18.09.2021 14:22
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    CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' savunması: Tepki gösterenlere "yobaz ve sapkınlar" dedi

    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çıplak semazenli gösterisini eleştirenleri hedef aldı. Gösteriye karşı çıkanların tüm çağdaş değerlere düşman olduğunu savunan Beko, "yobazlar ve sapkınlar" diyerek hakaret etti.

    CHP’den ’çıplak semazen’ savunması

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.

    CHP'NİN DÖNGÜSEL KÜLTÜRÜ
    CHP'nin "döngüsel kültür" adını koyduğu bu gösteriyi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız" diyerek açıklamıştı.

    HAKARETLER SAVURDU
    Gösteriye gelen tepkiler karşısında CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, hakarette bulundu. Çıplak semazenli gösteriyi eleştirenler için "çağdaş değerlere düşman", "yobaz" ve "sapkınlar" ifadelerini kullandı.

    "ÇAĞDAŞLIK DÜŞMANLARI"
    CHP'li vekil, eleştirilere ilişkin "Dans figürleri üzerinden yaratılmaya çalışılan algıların gerçek hedefinin; çağdaşlığa düşmanlık olduğu ortadır. Sanata, kültüre, eşitliğe, kardeşliğe kısacası insanlığa düşman olanların anlayamayacağı aydınlıkta yürümeye devam edeceğiz" diyerek gösteriyi savundu.

        MECLİS'TE KUR'AN'DAN RAHATSIZ
        Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunması CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'yu rahatsız etmişti. Beko, "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyerek TBMM'deki Kur'an-ı Kerim okuma ve Diyanet İşleri kitaplarının sergileneceği alanlara karşı çıkmıştı. CHP'li vekil, "Dini ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Meclis'e yakın mesafedeki camiye gitsinler" açıklamasında bulunmuştu.

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        CHP’den ’çıplak semazen’ savunması
        Haberler Güncel CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' savunması: Tepki gösterenlere "yobaz ve sapkınlar" dedi
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