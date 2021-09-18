CHP'li Kani Beko'dan 'çıplak semazen' savunması: Tepki gösterenlere "yobaz ve sapkınlar" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için gala yemeği düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı gecede, yarı çıplak bir samazen, ney ve oyun havası eşliğinde dans ettirildi.



CHP'NİN DÖNGÜSEL KÜLTÜRÜ

CHP'nin "döngüsel kültür" adını koyduğu bu gösteriyi, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cesur adımlar atarak yepyeni bir kültür yaklaşımını oluşturmak zorundayız" diyerek açıklamıştı.