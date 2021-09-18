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    • 18.09.2021 14:21
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    CHP'li Ekrem İmamoğlu, 27 yıl sonra İBB'de içki satışına başladı

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde alkol satışına başladı. İBB'ye ait Gazhane Tesisi, "Kültür ve Sanat"a hitap ediyor. Öyle ki burada, hem 24 saat açık kütüphane, hem de bir çocuk atölyesi var. Ancak böyle bir ortamda İBB, içki satışına izin verdi. Kültür-Sanat yuvası olan tesisin etrafı içki şişeleriyle dolup taştı. İBB tesislerinde 1994 yılından beri içki satışı yapılmıyordu. Haberin detayları...

    İmamoğlu 27 yıl sonra İBB’de içki satışına başladı

    Hizmet üretemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, skandal bir karara imza atarak içkiyi tekrar raflara dizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste, 27 yıl aradan sonra alkol satışına müsaade edildi.

    İBBnin iştiraki olan Beltur'a ait Gazhane'de jazz konseri vardı. Özel bir firma seyyar buzdolaplarıyla konsere gelenlere içki sattı.

    ÇOCUK ATÖLYESİ DE VAR!

    Öyle ki Gazhane'de 24 saat açık kütüphane ve çocuk atölyesi gibi bölümler de var.

    İçkili konser için böyle bir yerin kullanılması ise ayrı bir tartışmaya neden oldu. Konserin sonunda Gazhane'nin etrafı boş içki şişeleriyle doldu.

        1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez CHP yönetimiyle tesislerinde içkili eğlence düzenlenmesine izin verildi.

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