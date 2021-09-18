DGS ek tercih (yerleştirme) başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2021! DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!

Yüzbinlerce öğrenci DGS ek tercihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. DGS yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü öğrencilerin erişimine açıldı. Ancak herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercih başvuru sürecine odaklanmış durumda. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!
2021 DGS EK TERCİH VAR MI?
DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek.
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2021?
DGS kayıtları üniversitelerde 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. DGS e kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, 17-22 Eylül 2021 tarihine kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların bildirilmesi sonrasında DGS ek tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.