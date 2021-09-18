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    • 18.09.2021 14:12
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    DGS ek tercih (yerleştirme) başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2021! DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!

    DGS tercih sonuçları 14 Eylül Salı günü açıklandı. İlk tercihlerin tamamlanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ek tercih sürecini merak edip araştırmaya başladı. Geçen yıl ek tercihler 5-11 Kasım tarihinde alınmıştı. Bu sene ÖSYM tarafından ek tercihlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilip araştırılıyor. Üniversitelerde DGS kayıtları ise 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, 2021 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!

    Yüzbinlerce öğrenci DGS ek tercihleri hakkında araştırmalarda bulunuyor. DGS yerleştirme sonuçları 14 Eylül Salı günü öğrencilerin erişimine açıldı. Ancak herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercih başvuru sürecine odaklanmış durumda. Peki, DGS ek tercih başvuruları ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? DGS ek tercih taban tavan puanları, başarı sıralaması!

    2021 DGS EK TERCİH VAR MI?

    DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercihler ile boş kontenjanlar için şanslarını bir kez daha deneyecek.

    DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

    DGS kayıtları üniversitelerde 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. DGS e kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, 17-22 Eylül 2021 tarihine kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların bildirilmesi sonrasında DGS ek tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.

        KİMLER DGS EK TERCİH YAPABİLECEK?

        DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.


        DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

        Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        DGS KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Dikey geçiş KYK yurt başvurusu ile ilgili açıklama yapılmıştı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sayfasında şu detay yer aldı; " 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak."
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