CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "çıplak semazen" rezaletine tepkiler çığ gibi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki "yarı çıplak semazen görüntülerinin" kabul edilemez olduğunu belirtti.





CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda "işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını" savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.