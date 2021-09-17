Ekrem İmamoğlu İstanbul'un paralarını İBB'li yöneticilere akıtıyor! 2 yılda yüzde 440 artış

İSTTELKOM'DA ARTIŞ YÜZDE 440

*İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 1 milyon 120 bin 110 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 43 bin 53 Türk Lirası'na yükseldi. İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 440'lık bir artış gerçekleşti.

*İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2018 yılında 5 milyon 484 bin 176 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 998 bin 490 Türk Lirasına yükseldi. İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 28'lik bir artış gerçekleşti.

*Hamidiye A.Ş'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 3 milyon 47 bin 235 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 3 milyon 117 bin 235 Türk Lirasına yükseldi.

*Kiptaş A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 1 milyon 705 bin 861 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 3 milyon 595 bin 528 Türk Lirası'na yükseldi. Kiptaş A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 110'luk bir artış gerçekleşti.

*Ugetam A.Ş'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2019 yılında 2 milyon 198 bin 52 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 2 milyon 396 bin 983 Türk Lirasına yükseldi. Ugetam A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2019 yılından 2020 yılına yüzde 9'luk bir artış gerçekleşti.

*2020 yılına ait faaliyet raporunu yayınlamayan Spor İstanbul A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2018 yılında 1 milyon 945 bin 409 Türk Lirası iken 2019 yılında söz konusu rakam 3 milyon 227 bin 652 Türk Lirasına yükseldi. Spor İstanbul A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2019 yılına yüzde 66'lık bir artış gerçekleşti.

*İsbak A.Ş'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine ödenen para 5 milyon 727 bin 154 Türk Lirası. İston A.Ş.'nin, 2020 yılında üst düzey yöneticilerine ödenen para ise 7 milyon 147 bin 239 Türk Lirası

İMAMOĞLU'NUN "İSTANBUL'DA İSRAF DÜZENİNE SON VERECEĞİZ" İDDİASI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce 3 Haziran 2019 tarihinde açıklama yapmış ve "İstanbul'da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız" iddiasında bulunmuştu.