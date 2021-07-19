Millet İttifakı'nın binlerce trolünden biri patladı! Boğaziçi'liyim 4 dil biliyorum dedi, Fırat Üniversitesi mezunu çıktı

Demir 2 yıl önce Boğaziçi Sosyoloji mezunu olduğunu 35 ülke gezdiğini ve 5 dil bildiğini iddia etmişti. Son paylaşımıyla 2 senede bir dil unutan demir 28 ülke daha gezmiş oldu.

HEM ATEİST, HEM ALEVİ, HEM KÜRT, HEM DE LGBTI+ HEM DE ATEİST OLDUĞU İDDİASI BİLE VAR