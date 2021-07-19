Millet İttifakı'nın binlerce trolünden biri patladı! Boğaziçi'liyim 4 dil biliyorum dedi, Fırat Üniversitesi mezunu çıktı

Sosyal medya trollerinin tuzakları deşifre olmaya devam ediyor. Türkiye, siyasi tarihinin en kritik dönemecinde 2023 seçimlerine doğru giderken kitleleri yanlış yönlendiren sosyal medya trolleri zehir saçıyor. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da "@internetvekili" adını kullanan trol 7/24 mesaiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve mensup olduğu siyasi görüş hakkında yanlış bilgi yayıyor.
MİLLET İTTİFAKI BUDUR!
18 Temmuz'da paylaştığı yalan tweet ile sosyal medyada deşifre olan @internetvekili, muhalefetin toplumu yanıltmak için ne kadar büyük bir çukura düştüğünü gösterdi.
Muhaliflerin trolünün gerçek yüzü
KURGU HİKAYEYLE TÜRKİYE'Yİ TERKEDİP ABD'YE YERLEŞTİĞİNİ İDDİASI
Gerçek adı Serhat Demir olan @internetvekili'nin yalan tweeti şöyle;