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    • 19.07.2021 22:14
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    Millet İttifakı'nın binlerce trolünden biri patladı! Boğaziçi'liyim 4 dil biliyorum dedi, Fırat Üniversitesi mezunu çıktı

    Millet İttifakı'nın bilinçli olarak kamuoyunu aldatan binlerce trolünden biri, sosyal medyada büyük tepki görüyor. Twitter'da "@internetvekili" adıyla polemik üreten ve Cumhur İttifakı'na iftira atan trol, Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir yazılımcı olduğunu, 63 ülke gezdiğini ve 4 dil bildiğini iddia ederek Türkiye'yi terkedip ABD'ye gittiğini belirtti. Gerçekse kısa zamanda ortaya çıktı. Serhat Demir isimli trolün, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Sosyal medyada deşifre olan PKK'lı militan, dijital medya okuryazarlılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlattı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı'nın binlerce trolünden biri patladı!

    Sosyal medya trollerinin tuzakları deşifre olmaya devam ediyor. Türkiye, siyasi tarihinin en kritik dönemecinde 2023 seçimlerine doğru giderken kitleleri yanlış yönlendiren sosyal medya trolleri zehir saçıyor. ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'da "@internetvekili" adını kullanan trol 7/24 mesaiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve mensup olduğu siyasi görüş hakkında yanlış bilgi yayıyor.

    MİLLET İTTİFAKI BUDUR!

    18 Temmuz'da paylaştığı yalan tweet ile sosyal medyada deşifre olan @internetvekili, muhalefetin toplumu yanıltmak için ne kadar büyük bir çukura düştüğünü gösterdi.

    Muhaliflerin trolünün gerçek yüzü

    KURGU HİKAYEYLE TÜRKİYE'Yİ TERKEDİP ABD'YE YERLEŞTİĞİNİ İDDİASI

    Gerçek adı Serhat Demir olan @internetvekili'nin yalan tweeti şöyle;

        "Türkiye, Boğaziçi mezunu, 4 dil bilen, 63 ülke gezmiş, alanlarında derece yapan 2 yazılımcıyı ABD'ye kaptırdı. Yerimize de binlerce selefi afgan'ı aldı. Eserinle gurur duy TÜRKÜYE!!!"

        FIRAT ÜNİVERSİTESİ MEZUNU ÇIKTI

        Sosyal medyada kısa sürede attığı tweetin gerçek olmadığı ortaya çıkarıldı. Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olan Demir, Twitter'da sürekli dezenformasyon (yanlış veya teyide muhtaç ve kasıtlı olarak yayılan bilgi) yayıyor.

        VE PKK'LI...

        Serhat Demir'in önceki paylaşımlarından PKK destekçisi olduğu belirlendi.

            Demir 2 yıl önce Boğaziçi Sosyoloji mezunu olduğunu 35 ülke gezdiğini ve 5 dil bildiğini iddia etmişti. Son paylaşımıyla 2 senede bir dil unutan demir 28 ülke daha gezmiş oldu.

            HEM ATEİST, HEM ALEVİ, HEM KÜRT, HEM DE LGBTI+ HEM DE ATEİST OLDUĞU İDDİASI BİLE VAR

            Millet İttifakı'na çalışan PKK'lı trolün diğer yalan palavraları...


            Yalan haberin kitleler arasında hızla yayılarak bir milli güvenlik sorununa kadar dönüşülebileceği riskini Gezi kalkışmasında görmüştük. Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerin teyidini yapmanın hiç kuşku geçirmez bir sorumluluk olduğunu tüm kullanıcılara hatırlatmak isteriz...

            SOSYAL MEDYAYI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE KULLANANLAR TROL İLE DALGA GEÇTİ

            Sosyal medyadaki BAZI vatandaşların "@internetvekili" kullanıcı isimli PKK'lı trole gösterdiği tepkiler;

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            Haberler Güncel Millet İttifakı'nın binlerce trolünden biri patladı! Boğaziçi'liyim 4 dil biliyorum dedi, Fırat Üniversitesi mezunu çıktı