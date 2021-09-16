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    • 16.09.2021 16:18
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Demokrasi Şehitleri' için anlamlı mesaj

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İdam Edilmelerinin yıl dönemi dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan ’Demokrasi Şehitleri’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde:

    "Siyasi tarihimizin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birini, 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşadık.

    Türkiye'ye yıllarca hizmet eden ve millî iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti'nin yöneticileri ile ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına hizmet etmiş Adnan Menderes, askeri darbe ile zulme ve haksızlığa uğramıştır. Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır.

    Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır.

    İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum.

    Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

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    Başkan Erdoğan’dan ’Demokrasi Şehitleri’ mesajı
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Demokrasi Şehitleri' için anlamlı mesaj
        SON DAKİKA